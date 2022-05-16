Ликвидация болезнетворных бактерий – одна из ключевых процедур в современной медицине

Сёстры Централизованного отделения стерилизации областной больницы наглядно продемонстрировали нам, каким же образом идёт подготовка инструментов к хирургическим операциям.

В XXI веке любое медицинское учреждение пользуется услугами стерилизационных подразделений. Такое отделение имеется и в стенах Мурманской областной больницы. Простыми словами, стерилизация – это уничтожение болезнетворных микроорганизмов и их спор. Этот процесс, как и многое в медицине, сопровождается определённой подготовкой.

Ольга Скочилова, старшая медсестра стерилизационного и дезинфекционного отделений Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Моечные машины осуществляют предстерилизационную очистку и дополнительную дезинфекцию инструментария. Стандартные растворы, которые подаются при помощи специальных устройств, машины запрограммированы на определённую концентрацию, температур и экспозицию. Оператор комплектует тележку с инструментами, закатывает машину, нажимает кнопку – всё дальше машина делает сама».

Благодаря современному оборудованию через отделение ежедневно проходит около 10 тысяч инструментов. По словам медиков, самый распространённый метод стерилизации - паром.

Ольга Скочилова, старшая медсестра стерилизационного и дезинфекционного отделений Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Стерилизация проводится паром под давлением двумя режимами: 134 градуса, 2 атмосферы, 5 минут. А термолабильные материалы, которые не выдерживают высокой температуры, стерилизуются при режиме 121 градус, 1,1 атмосфера, 20 минут».

Однако данный метод не подходит для высокотехнологичного инструментария, оснащённого камерами и датчиками. Здесь в игру вступает плазменная очистка.

Ольга Скочилова, старшая медсестра стерилизационного и дезинфекционного отделений Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Стерилизация проводится при помощи пироксида водорода. Высококонцентрированная кислота в процессе химических воздействий превращается в плазму. И вот эта плазма непосредственно и является стерилизующим агентом в этих стерилизаторах. Там нет высокой температуры, там нет высокого давления, поэтому абсолютно исключено какое-либо повреждение».

Эта методика гарантирует практически полную стерильность. Ещё не так давно сёстрам приходилось пользоваться стерилизационными коробками или биксами. Сейчас упаковка щипцов, зажимов или скальпелей помещается в особые герметичные пакеты, сохраняющие медизделия в абсолютной чистоте на срок до 1 года».