Ликвидация старой свалки в микрорайоне Дровяное продолжается

Напомним, рекультивация проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна».

С 70-х годов прошлого века на эту площадку, которая находится недалеко от микрорайона Дровяное, что на западном берегу залива, свозили различный мусор. За годы свалка разрослась, сейчас здесь захоронено около 3 миллионов кубометров отходов.

В августе этого года начали рекультивацию полигона. На объект завезли строительную технику, ведутся работы по переформированию тела свалки.

Иван Андреев, подрядчик: «Наша задача сейчас все подобрать, сделать откосы 1:3, чтобы на них держался так называемый пирог из геосинтетики и разных материалов. Дальше накрываем экран, дегазация, делается система дренажа для фильтрата, который выводится на очистные сооружения».

Сейчас подрядчик выполняет все работы в срок. За этим внимательно следит Минстрой региона. После создания так называемого саркофага для мусора, территория здесь преобразится. Будет зелёная трава и чистый воздух. Но пока ещё много работы впереди.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Справа уже производится обустройство городка, который нужен для лиц, которые сейчас работают на данном полигоне, на данной площадке. Установлена мойка для автотранспорта с площадкой подъездной. Заказаны у коллег модульные здания, которые необходимы. Эти административные здания должны поступить буквально на следующей неделе» ю

Следующим этапом станет техническая рекультивация. Стоимость всех работ составит около 2 миллиардов 700 миллионов рублей. И завершится преображение согласно контракту – в конце 2023 года.