Ликвидирован очередной подпольный цех по переработке крабового мяса

Мурманские пограничники в одном из строений на улице Домостроительной обнаружили кустарный цех, в котором браконьеры готовили для продажи мясо камчатского краба.

В помещении обнаружено и изъято более двух с половиной тонн продукции. Крабов браконьеры добывали в Баренцевом море, позже сырье поступало в этот цех для дальнейшей переработки и отправки в центральные регионы России.

По оценкам экспертов ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, составляет почти 26 миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.