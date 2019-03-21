День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.19 19:30
Ликвидирован очередной подпольный цех по переработке крабового мяса
Мурманские пограничники в одном из строений на улице Домостроительной обнаружили кустарный цех, в котором браконьеры готовили для продажи мясо камчатского краба.
В помещении обнаружено и изъято более двух с половиной тонн продукции. Крабов браконьеры добывали в Баренцевом море, позже сырье поступало в этот цех для дальнейшей переработки и отправки в центральные регионы России.
По оценкам экспертов ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, составляет почти 26 миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Последние комментарии
Висарион
21.03.19 20:41
Что не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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