Лин-технологии осваивают мурманские врачи

Сегодня в мурманскую поликлинику № 1 приехали специалисты из Рязани. Для наших медработников проводится обучение лин-технологиям, проще говоря, бережливому производству.

Проблем в медицине достаточно, это ни для кого не секрет. Однако все они поэтапно решаются. Нередко трудности бывают связаны даже не с качеством медицинской помощи, а с организацией этого процесса. Именно для решения таких вопросов и существует программа «бережливое производство».

«Мы в прошлом году самостоятельно обучали восемь наших учреждений в университете в городе Кирове. В этом году летом Андрей Владимирович Чибис нам дал в помощь специалистов «Росатома». Их методические рекомендации прилично позволили нам продвинуться по этому направлению», - замечает Дмитрий Панычев, и.о. министра здравоохранения Мурманской области.

Теперь занятия для мурманских поликлиник номер 1 и 2 проводят коллеги из Рязанского государственного медицинского университета. Работа по лин-технологиям, то есть без производственных потерь, направление одного из нацпроектов. Такая практика уже внедрена в 12 подразделениях, а в течение года это число планируется увеличить до 20.

«Очень важно донести и до наших пациентов, и до работников здравоохранения ту изюминку, идею, которая позволила бы комфортно получать медицинскую помощь, а не сидеть в очередях, не ждать, долго не ходить по поликлинике, не искать кабинеты, не тратить время на ожидания, - говорит Галина Артемьева, проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. - А нашим сотрудникам, коллегам, специалистам работать в спокойных, комфортных условиях».

Кстати, сотрудничеством с рязанскими коллегами только по проекту «бережливое производство» Министерство здравоохранения Мурманской области не планирует ограничиваться.

«Планы у нас достаточно долгосрочные, - заметил Дмитрий Панычев, и.о. министра здравоохранения Мурманской области. - Мы сейчас хотим переговорить о заключении соглашений по привлечению выпускников медицинских вузов к нам в регион. Поскольку у нас кадровая проблема большая. В этом и проблема вся: кадров не хватает, потоки большие, события повторяющиеся».

Обучение лин-технологиям занимает 6 дней. Три дня очно, а затем дистанционно, чтобы сотрудникам не пришлось надолго отлучаться от рабочих мест.