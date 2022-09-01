Линейку в одной из школ Мурманска посетил губернатор Андрей Чибис: вместе с супругой глава региона отвел в первый класс сына Владимира

По словам Евгении Чибис, Володя перед школой окончил детский сад и посещал подготовительную группу. У него большое желание учиться. Впрочем, писать, читать и считать мальчишка уже умеет. Обожает мастерить и очень любознателен. Парню ещё предстоит познакомиться со сверстниками, но он уже знает за какой партой будет сидеть в классе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Я поздравляю всех школьников с Днём знаний, с началом нового учебного года! Особенно первоклашек и их родителей, для который сегодня прозвучал первый звонок. Желаю вам, чтобы учиться было интересно, чтобы вы получали полезные навыки, новые знания. И, конечно, поздравляю педагогов – от вас зависит, как ребята пройдут обучение, как они будут подготовлены к жизни, как они воспримут те ценности общества, которые принципиально важны для всех нас.

По словам Евгении Чибис, Володя перед школой окончил детский сад и посещал подготовительную группу. У него большое желание учиться. Впрочем, писать, читать и считать мальчишка уже умеет. Обожает мастерить и очень любознателен. Парню ещё предстоит познакомиться со сверстниками, но он уже знает за какой партой будет сидеть в классе.