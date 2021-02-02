Лиса пришла на разведку в спальный район Мурманска

Лисы нередко выходят к людям, даже в черте Мурманска. В этот раз рыжую плутовку заметили на улице Шевченко, но гуляет хищница и по Ледокольному проезду и даже по улице Беринга, отмечают очевидцы.

Подкармливать животных специалисты не рекомендуют, иначе лисы попросту перестанут охотиться, полностью перейдя на попрошайничество. А ведь они нередко переносят болезни, например, бешенство.

В городе хищников могут привлекать и мусорные контейнеры, от такого промысла животных уже навряд ли получится отучить.

Напомним, лисы не сказочные персонажи, а дикие звери, которые могут быть опасны.