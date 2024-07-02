Лисёнок Марфуша идёт на поправку и скоро переедет в Санкт-Петербург

Напомним, что неделю назад малышку нашли сбитой на дороге. Неравнодушные мурманчане спасли 2-месячное животное, привезли в ветклинику, где лисёнка осмотрели и оказали первую помощь.

Марфуша, как её назвали спасители, уже идёт на поправку. Живёт в их квартире и начала самостоятельно питаться.

Но в лес малышку не вернуть, уж больно ручной стала. После выздоровления она начнёт новую жизнь в питомнике под Петербургом.