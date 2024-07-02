День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.07.24 19:30
Лисёнок Марфуша идёт на поправку и скоро переедет в Санкт-Петербург
Напомним, что неделю назад малышку нашли сбитой на дороге. Неравнодушные мурманчане спасли 2-месячное животное, привезли в ветклинику, где лисёнка осмотрели и оказали первую помощь.
Марфуша, как её назвали спасители, уже идёт на поправку. Живёт в их квартире и начала самостоятельно питаться.
Но в лес малышку не вернуть, уж больно ручной стала. После выздоровления она начнёт новую жизнь в питомнике под Петербургом.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
-Скоро в эфире23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«Культурное наследие России». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 69 копеек, евро снижается на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)На котельной в Коле обновят основное и вспомогательное оборудование-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле