День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.23 19:30
Лишения свободы сроком два года получил организатор преступной группы, которая за деньги занималась фиктивным трудоустройством мигрантов
Документы позволяли иностранным гражданам оставаться на территории России.
Делом занимались специалисты регионального УФСБ. Приговор суда в отношении нарушившего закон жителя города Колы вступил в законную силу.
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27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
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Наталья
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