Лисица обольстила рыбаков, которые отдали ей весь свой улов

Лисица с удовольствием поужинала и убежала обратно домой в лес.

Так делать, как на этом видео, не нужно. В этом случае речь идёт о жителях нашего региона, которые, встретив дикое животное, решили его подкормить.

Недалеко от Мурманска компания рыбаков повстречала рыжую плутовку. Лесная красавица бродила в поисках ужина и очень удачно наткнулась на северян.

Они не смогли отказать хвостатой даме и накормили её своим уловом – всеми тремя рыбами, которые были в их улове.

Лисица с удовольствием поужинала и убежала обратно домой в лес.