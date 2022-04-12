Литераторы региона смогут получить до 350 тысяч рублей на издание книг, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских ценностей

Приём заявок в этом году начнётся 25 апреля и продлится до 23 сентября. К участию в конкурсе будут приниматься литературные произведения индивидуальных авторов, а также сборники литературно-художественных произведений.

Работы должны способствовать сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, а также сбережению русского литературного языка, русской культуры или самобытных культур народов страны.

Подробные условия представлены официальном сайте Министерства культуры Мурманской области.