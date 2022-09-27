Литературному диктанту быть! В этом году в проекте задействовано более 1000 площадок в 20 странах мира

Наш регион - не исключение. 29 сентября диктант состоится в Мурманской областной научной библиотеке.

Цель акции - привлечь внимание к русской литературе. Участники должны будут ответить на 20 вопросов. Часть из них с выбором ответа, остальные предполагают свободное заполнение.

Написать испытание может любой желающий в возрасте от 14 лет, но для всех возрастных категорий вопросы одинаковые.

В нашем регионе будет работать 37 площадок, в том числе и на базе Мурманской областной научной библиотеки. Подать заявку можно на сайте литдиктант.рф

Татьяна Вышкова, специалист отдела развития и внешних коммуникаций Мурманской областной научной библиотеки: «У нас будут задействовано сразу три зала, первый поток будет в 14 часов, второй - в 19.00. Мы днём будем ждать по большей части школьников, студентов, которым в это время удобно посетить библиотеку. Вечером уже всех желающих, которые после работы смогут прийти и написать диктант».