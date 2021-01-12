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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.21 19:30

Литературный десант высадился в Заозерске

Литературный десант имени Нюфоцея Бэч высадился сегодня в ЗАТО Заозерск. Поэты, писатели, мультипликаторы и рок-музыкант устроили культурный вечер для жителей в Доме офицеров Заозерска, а также познакомились с музеем ЗАТО.

Литературный десант, состоящий из представителей Союза писателей России, поэтов, мультипликаторов и лидера рок-группы «Если» прибыл в Мурманскую область для того, чтобы презентовать жителям Заполярья мультипликационный сериал родом с Севера – «Нюфоцей Бэч». Книжку про этого забавного персонажа, живущего в кармане, написал заполярный писатель Николай Колычев.

Участники литературного десанта в течении трёх дней будут путешествовать по Кольскому полуострову. Один из дней делегация посвятила визиту в ЗАТО г. Заозёрск, чтобы проникнуться героической историей города подводников.

Елена Усачёва, детский писатель: «Я занимаюсь анимацией, я сценарист анимационного кино, у меня есть несколько мультфильмов, я хочу сказать, что никто не предскажет, почему выстреливает тот или иной проект. Вкладывай деньги в рекламу, не вкладывай деньги в рекламу, понравится - пойдёт. И у этого проекта есть такой же шанс, как и у любого другого, - выстрелить. У него есть своя уникальность, свой герой, а самое ценное, что есть в детской литературе это оригинальный герой».

Режиссёром мультфильма стал Владимир Торопчин, режиссёр таких известных картин как «Три богатыря и Шамаханская царица», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Иван Царевич и Серый волк». Проект привлёк Владимира Торопчина также оригинальностью идеи.

Владимир Торопчин, режиссёр-постановщик анимационного проекта «Нюфоцей Бэч»: «В нём много интересных персонажей, у каждого своя история. Когда мы их обдумываем, какую-то биографию создаём, понимаем, что про каждого из них вообще нужно отдельную серию снимать. Этот проект - его нужно всю жизнь делать. Он бесконечный, он неисчерпаемый».

Музыка для мультсериала - тоже звёздная. Писал её Станислав Бартенев - лидер группы «Если» - одной из первых рок-групп в Советском Союзе. Музыкант, как сессионный гитарист, сотрудничал с другими группами и исполнителями: «Чёрный кофе», «Парад», «Демарш», «Григорий Лепс», «Михаил Шуфутинский». Станислав дружил с автором книги про Нюфоцея - Николаем Колычевым. И музыку для будущего мультфильма писал по его просьбе.

Станислав Бартенев, поэт, композитор, лидер группы «Если»: «Я знаю, что музыка уже была какая-то, она уже была кем-то написана. Из Мурманска ребятами. Но ему хотелось, как можно лучше её сделать, качественнее. Он меня попросил, и я отозвался, я это сделал. И потом уже, когда после музыки начал компоноваться мультфильм, я стал дальше продолжать создавать элементы для этого мультфильма. И, надеюсь, что будет не одна серия, и будет не одна песня, будет продолжительно. Думаю, что будет интересно».

В Заозерске представители литературного десанта не только презентовали мультсериал про Нюфоцея Бэч, но и возложили цветы к мемориалу атомной подводной лодки «Комсомолец», а также устроили литературный и музыкальный вечер для жителей гарнизона в местном Доме офицеров.

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