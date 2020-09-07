Литературный диктант, который должен был состояться в сентябре, перенесли на 2021 год

Об этом сообщили организаторы проекта – сотрудники Мурманской областной научной библиотеки на своём официальном сайте.

Акция «Литературный диктант» у нас в регионе должна была состояться впервые. Её организуют с целью проверки знаний и популяризации литературы. Но в наши планы вмешалась пандемия и сохраняющиеся запреты на массовые мероприятия.

Библиотекари обещали сохранить все заявки, направленные в адрес учреждения, провести полноценную акцию в следующем году.

Возможно, благодаря этому к диктанту присоединится больше участников, выражают надежду организаторы.