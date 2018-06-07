Литературный вечер, посвященный памяти Николая Колычева, состоялся в научной библиотеке

Вспомнить замечательного мурманского поэта пришли собратья по перу, друзья и почитатели его таланта.

Николай Колычев - известный мурманский поэт, автор одиннадцати книг и соавтор многочисленных литературных сборников. Его стихи посвящены любви, жизненному пути, русской душе и родному Кольскому полуострову.

На литературном вечере, посвященном творчеству Колычева, собрались его друзья, члены Союза писателей России, композиторы и барды.

- Мне, например, чтобы писать стихи, нужно полное уединение, чтобы меня никто не беспокоил. Пусть даже музыка фоном играет, но рядом никого не должно быть, - делится своими особенностями творчества Марина Чистоногова (Доценко), ответственный секретарь Мурманской областной организации «Союз писателей России». - А он мог писать даже в туалете, в ванной, где угодно. Человек мог сесть и на колене писать. Он действительно гений. Он нам оставил творческое наследие, оно действительно гениальное.

На встречу пришёл и близкий друг поэта - композитор Александр Базанов. Они познакомились в непростые девяностые годы прошлого века, с тех пор музыкант пишет и исполняет песни на стихи Колычева, не пропускает ни одного литературного вечера. Творчество поэта он считает неотъемлемой частью богатой и уникальной русской культуры.

- Когда я увидел Колычева, вернее, сначала увидел его сборник «И вновь свиваются снега», мне просто на каждое стихотворение хотелось написать песню, - рассказывает Александр Базанов, композитор, поэт.

Произведения Николая Колычева известны во многих уголках нашей необъятной страны, а значение творчества поэта трудно переоценить. Его стихи учат в школах, ими зачитываются взрослые, его книги по-прежнему разлетаются по всей России и не оставляют равнодушными читателей любого возраста.