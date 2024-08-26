Лиза Титова: о необычном проекте «Котейня «МурМания»

В Мурманске планируют открыть котокафе. Здесь посетители смогут общаться с его мурчащими обитателями и при желании вносить пожертвования на спасение бездомных котиков.

Благодаря новому проекту, может быть, кого-то из питомцев посетители необычного заведения захотят забрать домой.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Лиза Титова, автор проекта «Котейня «МурМания», рассказывает о том, как пришла к ней эта идея, на каком этапе сейчас проект, чем могут помочь ей неравнодушные мурманчане.