Лиза Титова: от идеи «МурМании» до её реализации, или Мне, пожалуйста, кофе и котика

Д.О Вернер Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр Комментарий к новости: Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа

FynDbrnjh Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы Комментарий к новости: Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи