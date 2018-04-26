Лоб в лоб - трагедия на трассе под Апатитами

На федеральной трассе под Апатитами сегодня произошло серьёзное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В аварии погибли три человека, ещё двое были ранены.

Авария произошла в 10.20 в Апатитском районе неподалёку от посёлка Пиренга. Как сообщают сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля «Фольксваген» пошёл на обгон и выехал на встречную полосу. В это время навстречу ему двигался «Опель Мокко». Разъехаться автомобилисты не успели и машины столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что «Опель» вылетел на обочину и свалился в кювет, его водитель погиб. В «Фольксвагене» было четыре человека. Водитель и один из пассажиров также погибли от полученных травм ещё до приезда скорой. Два других пассажира получили травмы и были госпитализированы.