Лобовое столкновение на дороге – погиб пассажир

Неподалёку от города Полярные Зори произошло ДТП со смертельным исходом. Лоб в лоб столкнулись машина «Форд Транзит» и грузовик «MAN».

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, микроавтобус «Форд Транзит» внезапно выскочил на встречную полосу, по которой в это время двигалась фура. Водитель большегруза попытался уйти от столкновения, но не успел. Всё произошло буквально за доли секунды.

В итоге - лобовое столкновение. Правую переднюю часть «Форда» смяло в гармошку. В результате аварии погиб пассажир микроавтобуса.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.