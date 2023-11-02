Лобовое столкновение на перекрёстке в центре Мурманска! Понадобились медики

В Мурманске на пересечении улиц Шмидта и Егорова произошла серьёзная авария. Столкнулись два автомобиля. Участникам ДТП понадобилась помощь медиков.

Водитель внедорожника марки «Киа», как и предписывают правилам, для поворота налево с улицы Шмидта на улицу Егорова перестроился в крайний ряд, включил поворотник и стал ждать, пропуская автомобили, идущие во встречном направлении…

Судя по записи с видеорегистратора, корейская легковушка начала движение уже на жёлтый переходящий в красный сигнал светофора, её владелец явно не ожидал, что кто-то попробует перекресток, как говориться, «проскочить».

Так на полной скорости в «Киа» влетело «Рено»! Последствия почти лобового столкновения можно увидеть на кадрах видео, снятых после аварии.

На месте ЧП помимо сотрудников автоинспекции работала и скорая помощь, вероятно, кому-то из учеников ДТП понадобилась помощь медиков.

Образовалась пробка. Автомобили перекрыли движении по одной из полос в северном направлении.