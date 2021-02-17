Лобовое столкновение самосвала и микроавтобуса закончилось гибелью одного из водителей

ДТП со смертельным исходом произошло на федеральной трассе неподалёку от посёлка Тайбола.

Видео страшной аварии прислал в редакцию один из наших телезрителей. Микроавтобус, попавший под колёса многотонному грузовику, буквально разорвало пополам. Его водитель от полученных травм скончался на месте. Не уцелел и самосвал. Передние колёса машины вырвало, кабина деформировалась.

Водитель грузовика получил травмы и оказался зажатым внутри. Выручать его пришлось уже спасателям.

По свидетельствам очевидцев, виноват в ДТП водитель микроавтобуса. Машину внезапно повело на встречную полосу, по которой в это время и двигался самосвал. Водитель грузовика попытался уйти от столкновения, но не успел.