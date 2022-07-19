«Лодка в шторме» теперь украшает торец жилого здания в центре города подводников

История мурала в Гаджиево началась ещё в прошлом году: в весенне-летний сезон управляющая компания капитально отремонтировала фасад дома №39 по улице Ленина. Тогда и появилась идея придать пятиэтажке индивидуальность. Александровские художники Наталья Попова и Сергей Берестнев разработали три эскиза и предложили жителям Гаджиево выбрать субмарину у причала с якорем, лодку на закате или подводный корабль в шторме. Последний вариант и пришёлся горожанам по душе.

История мурала в Гаджиево началась ещё в прошлом году: в весенне-летний сезон управляющая компания капитально отремонтировала фасад дома №39 по улице Ленина. Тогда и появилась идея придать пятиэтажке индивидуальность. Александровские художники Наталья Попова и Сергей Берестнев разработали три эскиза и предложили жителям Гаджиево выбрать субмарину у причала с якорем, лодку на закате или подводный корабль в шторме. Последний вариант и пришёлся горожанам по душе.

Наталья Попова, художница, г. Полярный: «Краски, использованные в нанесении рисунка, давно себя зарекомендовали. Материалы устойчивы к погодным условиям: дождям, ветрам и выгоранию. Несколько лет нас точно будет радовать этот мурал».

В Полярном, где живут и трудятся уличные мастера, их узнают по рисункам на детских площадках, стенах библиотек и детских садов, на магазинах.

Наталья Попова, художница, г. Полярный: «В полярную ночь у нас очень серо: глазу необходимо что-то радостное и яркое. Это и молодёжная тема, поэтому мы позволяем подросткам и детям участвовать в наших работах».

К созданию арта приступили в июне, уже через полторы-две недели мурал был на завершающей стадии. За основу изображения взяли подводные лодки проекта 667БДРМ. Однако сразу после появления основных деталей, гаджиевцы разглядели в субмарине неприсущие российским кораблям черты.

Сергей Берестнев, художник, г. Полярный: «Профессионалы, военные, служащие подводных лодок отметили нюансы, которые мы могли не полностью соблюсти. Но эскиз был утверждён, согласован, мы ничего не меняли».

Рисунок пришлось экстренно менять, но много времени это не заняло. Для ребят мурал стал первым масштабным проектом, такая работа в портфолио уличного художника обеспечит выход на известные российские и даже международные фестивали и конкурсы, подчеркнул Сергей.

Сергей Берестнев, художник, г. Полярный: «Это не только открытие сезона, это большой скачок для меня. Такого я ещё не делал. Все уличные художники стремятся к фасаду. Если ты сделал фасад, то открываются многие двери».

Завершающим штрихом, нанесённым по просьбе гаджиевцев, стала буква Z на рубке лодки, символизирующая поддержку российских военнослужащих в спецоперации на Украине.