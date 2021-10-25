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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.21 19:30

Локдауна и сверхдлинных каникул не будет - глава региона на оперативном совещании правительства

А вот QR-код, свидетельствующий о сделанной прививке, теперь очень даже пригодится.

Дни с 30 октября по 7 ноября в Мурманской области объявлены нерабочими, при этом учреждения культуры, спорта и общепита закрыты не будут, объявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Пока никаких оснований вводить локдаун нет. Пока мы не будем закрывать общепит, учреждения культуры и так далее».

Но пройти в эти учреждения можно будет только со свежим ПЦР-тестом, либо со справкой о недавно перенесённом коронавирусе и при наличии прививки. В этом поможет QR-код.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Те, у кого QR-кода нет в силу отсутствия смартфона и других причин, могут получить код и зарегистрироваться на госуслугах в наших МФЦ».

С 30 октября в Заполярье на четыре недели вводят режим самоизоляции для людей старше 65 лет, которые не вакцинированы либо не переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев. Сделать прививку пожилые северяне могут в приоритетном порядке в любом пункте вакцинации.

У школьников с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Учреждения культуры с 1 по 3 ноября работают в обычном режиме, в праздничные дни - с 4 по 7 ноября – в соответствии с ранее составленными графиками. Спортивные мероприятия проводятся при заполняемости залов на 30% и также при наличии у болельщиков QR-кода.

QR-код понадобится и при заселении в гостиницы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы следим за ситуацией в ежедневном режиме, если она радикально ухудшится, то, конечно, ужесточим ограничения в области. Надеюсь, нам не придётся это делать».

Малому бизнесу в Мурманской области станет проще получить статус резидента Арктической зоны. Согласно распоряжению правительства России, в новый перечень вошли такие важные для региона виды деятельности как рыбоводство, производство строительных металлических конструкций, деятельность туристических агентств, предоставление социальных услуг.

Еще одной темой оперативного совещания стал вопрос качества уборки снега как муниципальными предприятиями, так и управляющими компаниями. К работе жилищников, как это нередко бывает, есть нарекания.

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