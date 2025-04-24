Лопнула струна: не стало нашего коллеги, журналиста и музыканта Евгения Кондращенко

Ему было 36 лет. Уход талантливого северянина стал шоком для многих, знавших его.

Из журналиста в музыканты или наоборот?

Евгений Кондращенко за свой жизненный путь жизнь успел оставить след в творческой истории Мурманска. Буквально каждый, кто его знал, может описать Женю двумя словами: открытый и добрый парень. Действительно, несмотря на разнообразные трудности, он никогда не терял эти качества.

Надежда Хохлина, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, межкультурных коммуникаций и журналистики МАУ: «Гипер общительный был, коммуникабельный, творческий. Очень талантливый он, писал очень хорошо, что касается журналистских материалов. Ему удавалось и газетные материалы хорошие писать, и на ТВ у него хорошо получалось. И пел он хорошо очень».

Таким Женя запомнился Надежде Хохлиной, с которой поддерживал общение и после учёбы в вузе. Преподаватель признаётся, что в соцсетях всегда были на связи, а вот встретиться лично давно не получалось. Но зато её студенты ходили на концерты Кондращенко в рамках учебных заданий.

Ольга Кондратьева, студент МАУ: «Однажды удалось побывать на концерте Евгения. Мы готовили материал в медиа-клуб нашего студенческого сообщества. Очень позитивный и жизнерадостный человек. Очень грустно, что мы не сможем больше с ним пообщаться».

Анна Мешканова, студент МАУ: «Мы с ним контактировали, когда в первый раз Евгения видели. И мы тоже для арктического медиа-клуба в телеграм заходили и кружочек записывали. Он сразу залетел: «Всем привет, это Евгений». Мы обнимались. В первый раз видели, а он такой позитивный и добрый».

Получив опыт работы на студенческом телевидении, Женя начал взрослый журналистский путь на телеканале «Арктик-ТВ». Коллеги, заставшие его в редакции, вспоминают, что молодой специалист Кондращенко поначалу терялся, но очень быстро всему учился, запоминая наставления опытных товарищей. Ему нравилась гонзо-журналистика, Евгений старался подражать эту направлению. При этом его быстро поставили в кадр в качестве телеведущего.

Максим Голямин, шеф-редактор телеканала «Арктик-ТВ»: «Это были утренние новости, они шли не в прямом эфире, было попроще. Считалось, что поменьше зрителей посмотрят, если накосячишь. Но был нюанс – надо прилично выглядеть ведущему. И наш Женя пошёл в гримерку, недолго думая, нашёл подходящий по размеру костюм. Как сейчас помню, серебристый с вычурным зелёным галстуком. Это выглядело немного нелепо, но он ему подошёл. Он записал выпуск новостей и его посмотрел наш Сергей Михайлович Згазинский, астролог. И очень удивился, увидев свой костюм на Жене. Потом мило ходил по редакции и ругался, что его вещи взяли. Тем не менее, у Жени был такой опыт в наших новостях».

Не умел или не хотел Женя долго держаться на одном месте и часто менял место работы. Телеканал, газеты, пресс-службы. Успел потрудиться санитаром в клиниках и даже звонарём в храме, но в итоге вернулся к главной страсти - к музыке.

Александр «Боб» Борисов, журналист: «Это классический бит-поп, мне так кажется. Причём, когда Женя мне скидывал песни, которые ещё не вышли синглами, просил: «Боб, оцени», я ему вот то и то. А он такой: «Да, это я взял отсюда, это отсюда. А эта музыка оттуда. Такой классический бит-поп, ему нравилось. Мне кажется, что потенциал был хороший. Публика принимала его довольно хорошо».

Несколько лет он назад полностью погрузился в творческий процесс, собрав группу «Джек скоро будет». И она сразу получила успех.

Александр Становой, барабанщик группы «Джек скоро будет»: «Когда мы собрались в октябре месяце, прошло пару репетиций. И он говорит: «Парни, я тут подал заявку на конкурс «Курс на Север». Собирался выступить один с гитарой, но мы же собрались уже. Давайте, попробуем втроём выступить». А я читал, знаю, что это первый областной конкурс. Говорю, надо же готовиться. А он: «Выйдем и как-нибудь сыграем. Посмотреть на других, себя показать». И мы за две репетиции сделали аранжировки к трём песням, вышли на конкурс и как-то победили. Это всё легко, на одном дыхании, классно так прошло».

Ребята признаются, что к творчеству Женя относился серьёзно. Строил большие планы.

Андрей Стежников, бас-гитарист «Джек скоро будет»: «Говорить о том, что человека не стало в 36 лет, никому не пожелаешь, чтобы в семье, близкие, друзья так уходили рано. Мы играли концерты, готовились к 20-летию Джека в июне. В честь дня рождения его, в честь проекта, которому было бы в этом году. Человек 20 лет занимается творчеством».

Но этим стараниям не суждено было сбыться.

Причинами скорого ухода Евгения стали давние проблемы со здоровьем. Всего пару месяцев он не дожил до своего 37-летия…