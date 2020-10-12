Лось перебегает дорогу – опасный сюжет!

Увидеть лося на дороге - для автолюбителя событие не из приятных. Такая встреча может привести к серьёзным последствиям и для человека, и для животного.

А вот Андрею Еременко из Кандалакши повезло – сохатый успел перебежать дорогу перед автомобилем, попав в объектив видеорегистратора. Северянин поделился этой записью на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». Но тихо и мирно такие встречи заканчиваются не всегда.

Неожиданно выбегающие на дорогу лоси нередко становятся причиной серьёзных аварий.