Лось влетел в кабину фуры

ДТП с гибелью дикого животного произошло на дороге между Карелией и Мурманской областью.

Жертвой аварии стал лось, который влетел в кабину фуры. По счастливой случайности водитель автопоезда не пострадал. Доставать погибшее животное пришлось с помощью спецтехники.

Будьте внимательны на дорогах, в очередной раз предупреждают сотрудники ГИБДД.