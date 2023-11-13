Лоси Лапландского заповедника стали моделями для фотоловушек

Сотрудники Лапландского заповедника поделились несколькими видео с фотоловушек. На кадрах в этот раз запечатлены лоси в естественной среде обитания.

Этого красавца в мурманском лесу запечатлели в сентябре. По словам специалистов, в объектив скрытой камеры попал один из самых крупных сохатых, которых они видели. Его массу эксперты оценили в 500 килограммов.

А вот другая сьёмка велась уже в октябре, когда выпал снег. «Утро лося», - так неспешную походку животного прокомментировали сотрудники заповедника.