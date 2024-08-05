День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.24 19:30
Лосиха сделала селфи с помощью фотоловушки Лапландского заповедника
Лапландский заповедник продолжает делиться кадрами животных, попавших в объективы фотоловушек.
В этот раз к видеокамере подошла любопытная лосиха, которая, вероятно, захотела исследовать непонятное устройство.
Ролик сделан ещё в мае этого года, это заметно и по ещё не распустившейся листве и замерзшему озеру, рядом с которым и гуляло животное.
Что привлекло внимание обитательнице леса, сказать сложно. Но новое для себя устройства она изучала с пристрастием.
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