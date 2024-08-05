Лосиха сделала селфи с помощью фотоловушки Лапландского заповедника

Лапландский заповедник продолжает делиться кадрами животных, попавших в объективы фотоловушек.

В этот раз к видеокамере подошла любопытная лосиха, которая, вероятно, захотела исследовать непонятное устройство.

Ролик сделан ещё в мае этого года, это заметно и по ещё не распустившейся листве и замерзшему озеру, рядом с которым и гуляло животное.

Что привлекло внимание обитательнице леса, сказать сложно. Но новое для себя устройства она изучала с пристрастием.