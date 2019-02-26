«Лоскутная сказка» пришла в МАГУ

Мурманском государственном арктическом университете открылась выставка ремёсел творческой студии из Междуречья «Лоскутная сказка». Несколько десятков мастеров привезли свои работы в опорный вуз Заполярья.

Студия рукоделия «Лоскутная сказка» существует на базе Междуреченского сельского Дома культуры три года. И, несмотря на сравнительно небольшое число жителей посёлка, декоративно-прикладным искусством уже заинтересовались несколько десятков человек от мала до велика. Благодаря их энтузиазму и удалось создать красочную выездную выставку, которая открылась в стенах опорного вуза области.

«Мы не только творчеством занимаемся, - рассказывает Ирина Перепеч, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка». - Мы общаемся, мы даже можем вместе и чаю попить. У нас доступный материал, доступные техники, всё объясняем, показываем, помогаем».

Руководителю студии Ирине Перепеч и команде мастеров удалось не только научить своих учеников шить, вязать и валять из шести. Благодаря клубу во многих подопечных раскрался давно дремлющий талант. Например, Галина Яркова в детстве очень любила шить одежу куклам и самих кукол обожала. Но только после выхода на пенсию женщина смогла совершенствоваться в своём ремесле. «Я начала заниматься рукоделием сначала сама, а потом меня пригласили в клуб, - рассказывает Галина Яркова, мастерица. - Если раньше я занималась только куклами текстильными, то теперь я начала заниматься и лоскутным шитьём, валянием, кинусайгой».

Изюминкой клуба можно назвать технику кинусайга, которую в конце ХХ века придумала профессор одного из университетов Японии. Сегодня этот вид прикладного искусства полюбился и мастерам и из Междуречья.