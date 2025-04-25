«Лоскутное шитьё» - необычная компетенция для чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

В Мурманской области продолжается 10-й юбилейный национальный чемпионат по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В этом году на чемпионате «Абилимпикс» ввели четыре новые дисциплины. Одной из них стала творческая компетенция «Лоскутное шитьё». Площадкой для проведения конкурса стал Дом ремёсел, а экспертами выступили специалисты Министерства культуры региона.

Елена Гонецкая, главный эксперт чемпионата «Абилимпикс» на площадке «Лоскутное шитьё»: «Участников у нас сегодня пять человек».

Заданием рукодельниц на сегодня стало декорирование блузы. Сначала будущие изделия раскроили и сшили. А затем начался самый интересный, но вместе с тем и непростой процесс украшения элементами лоскутного шитья. На задание было дано 4 часа, однако участницы, ловко орудуя швейными машинками, опередили график работы. Конечно, из-за определенных особенностей здоровья мастериц на площадке трудился и сурдопереводчик. Однако, как отмечает Галина Рясная, переводчик русского жестового языка и исполняющая обязанности председателя Мурманского регионального отделения Всероссийского общества глухих, людям с особенностями слуха не нужно постоянное сопровождение в работе, достаточно введения.

Конкурсантки украсили рукава и горловину блуз ромбовидным орнаментом. Однако лучшую работу сегодня не назвали. По традиции результаты соревнования держат в секрете до финала чемпионата «Абилимпикс».

Имена победителей в этой и других дисциплинах огласят уже 28 апреля, там же на церемонии закрытия можно будет увидеть дефиле в готовых изделиях, которые сегодня сделали мастерицы.