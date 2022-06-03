Ловкость рук и никакого мошенничества, или Как Денис Сидоров «обманывает» и веселит зрителей

Фокусы – это вполне себе взрослое и легальное занятие, которое помогает в любом возрасте поднять настроение и заставить улыбнуться. Денис Сидоров знает об этом не понаслышке. Он встретился с журналистами «Арктик-ТВ» и рассказал о своей необычной профессии.

Фокусы – это вполне себе взрослое и легальное занятие, которое помогает в любом возрасте поднять настроение и заставить улыбнуться. Денис Сидоров знает об этом не понаслышке. Он встретился с журналистами «Арктик-ТВ» и рассказал о своей необычной профессии.

Уже более 10 лет мурманчанин Денис Сидоров занимается фокусами. Он заинтересовался ими, однажды увидев шоу иллюзиониста Криса Энжела на молодёжном телеканале, а позже влюбился в это дело. Денис до сих пор помнит свой первый трюк.

Денис Сидоров, иллюзионист: «У меня исчезала сигарета за пальцем, я прятал – она исчезала. В тот момент люди удивлялись, как это так. А я говорю, вы, что не понимаете? Я за пальцем прячу. А потом понял, что сам же, когда этот трюк увидел, также удивился, не понимая в чём секрет. И когда узнал его, начал изучать, то понял, что значит находиться с другой стороны».

Сейчас Денис - профессионал в этом деле. Признается, что давно сбился со счёта, сколько фокусов может показать. Молодой человек специализируется на микромагии – это номера, которые иллюзионист показывает перед человеком, стоя лицом к лицу. Для их выполнения используются карты, шарики, монеты и прочие небольшие вещи.

Денис Сидоров, иллюзионист: «Какие-то фокусники хороши в сценических аудиториях. У них огромные ящики, клетки и тигры появляются. Они в этом востребованы, потому что в этом хороши. Но, если дать им карты в руки, то они мало что интересного смогут сделать. И наоборот. Я, например, не покупаю такие здоровенные иллюзионы, потому что мне с ними сложно и муторно работать».

Есть мечта у Дениса – создать собственное шоу. Показать крутое представление на большой сцене с полным залом зрителей. И сейчас он работает над этой идеей. Параллельно, конечно, изучает новые фокусы, общается с коллегами из разных уголков страны.

Денис Сидоров, иллюзионист: «Есть сообщество иллюзионное, где мы обмениваемся опытом, делимся, кто чему научился или, кто и что знает. Есть ребята, кто продаёт свои лекции, есть видеосеминары. Какие-то фокусы покупать приходится, чтобы дальше оттачивать своё мастерство».

Выучить фокус можно как за день, так и потратить на это несколько лет. Денис признаётся, что у него есть такой неподвластный для него трюк. Однако он упорно старается покорить его. Естественно, ни секрет этого номера, ни остальных наш иллюзионист не раскроет. Иначе, исчезнет все волшебство.