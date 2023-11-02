Ловкость, скорость и общие знания студентов проверяли на городском квесте «Первое впечатление»

Площадкой для него стал молодёжный спортивный центр в МАУ.

Студенты мурманских учебных учреждений показали свои способности на городском квесте «Первое впечатление», который стал первым событием проекта «Студенческая среда 2023-2024».

Дмитрий Шаповалов, заместитель директора Мурманского медицинского колледжа: «Этот проект нацелен, прежде всего, на увеличение активных студентов. Мы должны им рассказать и показать, как можно и чем можно заниматься помимо аудитории, что есть ещё другая студенческая жизнь».

Студентов ждёт испытание по принципу игры «12 записок». В каждой образовательной организации Мурманска ребята будут выполнять различные задания, связанные с учреждением и отгадывать загадки, ответ на которые будут направлять в другое место.

Юлия Середняк, начальник Молодёжного центра гражданских инициатив: «У нас самая главная цель квеста – это всё-таки познакомить ребят с локациями, подружить их друг с другом, поэтому задания предполагают больше ловкость, скорость и какие-то общие знания - академические».

Узнав о «Студенческой среде» в прошлом году, Екатерина Горянникова твёрдо решила, что будет участвовать, пришла на квест в качестве капитана команды от Мурманского технологического колледжа сервиса.

Екатерина Горянникова, председатель студсовета МТКС: «Я участвую впервые, узнала о квесте в прошлом году от прошлого председателя. Задания, честно, я не знаю, что там будет, но мне очень интересно. Уже есть какое-то представление и мне кажется, что будет очень круто».

Городской проект «Студенческая среда 2023-2024» завершится в мае следующего года. За это время студенты примут участие в различных состязаниях. Например, в городском конкурсе «Звезда Арктики», где юные дарования покажут свои таланты или же погрузиться в творчество с проектом «Краски осени».