Ловозерские шахматные баталии приурочили ко Дню Победы

Шахматисты из Ловозеро приняли участие в любительском турнире. Эти дружеские встречи посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Жители Ловозера, расположенного в отдалении от Мурманска, кажется, никуда не торопятся, и передвигаются по немногочисленным улочкам села преимущественно на велосипедах. Но, как показывает опыт, местные только кажутся флегматичными и неспешными, в нужный момент сельчане собрались и провели интернет-турнир, правда, по очень соответствующей их размеренному образу жизни игре - шахматам.

Сергей Филипченко, организатор шахматного турнира с. Ловозеро: «Выравнивали по шахматной доске мобильный телефон и соединялись с противником, старались ограничивать игру по времени. Рапид 40 минут, но это не помешало провести нам турнир на достаточно хорошем уровне».

Соревнования стали уже традиционными и проводятся 6-й раз. Шахматная федерация Мурманской области оказывает финансовую поддержку любителям этого вида спорта из села.

Андраник Мусатян, председатель Шахматной федерации Мурманской области: «Мы обратились с предложением, чтобы с помощью нашей федерации организовать более серьёзное международное соревнование с участием саамских общин. Обратимся в Министерство спорта или в Министерство культуры, потому что я знаю, что в нашем регионе такие идеи поддерживаются».

Лучшим игрокам председатель Шахматной федерации Мурманской области Андраник Мусатян вручил грамоты. Первое место в детских соревнованиях заслуженно досталось Ярославу Гурову.

Ярослав Гуров, шахматист, с. Ловозеро: «Были у меня соперники и посильнее, а в этом турнире не так легко и не так сложно».

Всего в соревнованиях приняли участи около 40 игроков. Как признается организатор турнира Сергей Филипченко, они всегда готовы принять каждого желающего освоить непростую игру, ведь их девиз «Шахматы в каждую семью».