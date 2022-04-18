Ловозерский район готовится к заплывам?

Соцсети муниципального образования пестрят жалобами на снежную кашу и огромные лужи на дорогах. А администрация хвастается погрузчиком, который закупили, когда снег уже начал интенсивно таять.

В преддверии паводкового сезона ситуация с уборкой улиц от снега в Ловозерском районе не из лучших. На обочинах местами по-прежнему возвышаются сугробы, дороги до недавнего времени были в снежном накате. А установившееся тепло постепенно превращает неубранный снег в огромные лужи. Сетуют на это как жители Ловозера, так и соседней Ревды.

Например, снимки огромной лужи в райцентре. Они облетели все местные паблики, а некоторые даже начали делать из них мемы. А вот другой стихийный водоём - из Ревды. Тоже не обойти, не объехать.

Обращают внимание жители и на состояние подъездных путей к образовательным учреждениям. Из-за того, что их не убирали зимой, сейчас там снежная каша. Машины подъехать не могут. А если кому-нибудь понадобится скорая, интересуются жители посёлка.

Зато на страничке «ВКонтакте» администрации района - полный порядок. Там чиновники хвастаются, что прикупили новый погрузчик. Вот только люди не понимают, зачем он нужен перед летом. Да и деньги на покупку машины, по словам местных жителей, были выделены ещё в январе. На этот вопрос ответа у чиновников, похоже, нет.