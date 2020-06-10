Ложь про тесты на COVID-19 опровергают

Мурманский оперативный штаб по коронавирусу опроверг информацию о том, что региональные лаборатории перегружены, а срок тестирования увеличился. В штабе подчеркнули, что это не соответствует действительности. Медики за время пандемии обработали боле 100 тысяч проб и темпы только ускоряются.

Развёрнутые мощности трёх областных лабораторий полностью покрывают потребность в тестировании. Средний срок получения результата исследования - не более суток.

За день медики могут изучить порядка 2 тысяч проб. Всего же за два с половиной месяца только учреждения Минздрава провели более 75 тысяч исследований на CoViD-19. А вот в частных лабораториях получение результатов анализов действительно может занять несколько дней.