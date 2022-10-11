Лучшая «Ш.П.А.Н.А»! Впервые в ЗАТО за кубок КВН боролись команды из ЗАТО

Юмористы из Снежногорска, Видяево, Заозерска и Сафоново шутили на сцене города судоремонтников.

Снежногорск – это немного Петербург, определили поклонники КВНа. Вторая столица юмора нашего региона добродушно приняла в гости игроков из ЗАТО. Сборная ЗАТО Видяево хоть и ориентируется в шутках на кумиров из большого юмора, предпочитает эффект неожиданности.

Мария Молчанова, фронтмен команды «Сборная ЗАТО Видяево»: «Каждая команда из «вышки» - очень крутые. И из Мурманска, и кто попадал в Высшую лигу – на них всех».

Татьяна Сулима, руководитель команды КВН «Ш.П.А.Н.А», г. Снежногорск: «За юмор в нашем ЗАТО топит вся сборная Снежногорска, они помогают не только моей команде, всем, в том числе приезжаем – это КВНовское братство, все всегда помогут друг другу».

А из Мурманской и Высшей лиг КВНщиков на сцене и среди судейской коллегии немало. Некоторые, как, например, знаменитый эндокринолог четвертой городской больницы Ирина Владимировна, впервые примерили роль члена жюри.

Ирина Девочкина, член жюри игры, г. Снежногорск: «Это очень радостно, что я в зале, буду смеяться и радоваться».

Насмеялась Ирина, играя в КВН настолько, что в семье Девочкиных на одного юмориста стало больше. И не сыграть на таком козыре команда из Снежногорска точно не могла.

Но это лишь маленькая уловка, уверены школьники, на самом деле секрет успеха в другом – искренне любить то, чем ты занимаешься. И, конечно, иметь отличное чувство юмора.

команда КВН «Ш.П.А.Н.А», г. Снежногорск: «Мы смотрели, но в юморе нет соперников – это штука субъективная. Каждый выбирает то, что ему смешно, а что нет. В любом случае мы всегда стараемся зажечь. Мы рады соперникам, они достаточно сильные».

Не смотря на юный возраст и значительный перевес в опыте других команд, кубок КВН ЗАТО остался в Снежногорске, победителями первой игры стала «Ш.П.А.Н.А».