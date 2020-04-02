Лучше перебдеть – Алексей Веллер

Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер накануне принял участие в тел-шоу « Время покажет» на «Первом канале». На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» политик признался, что пустые коридоры и студия в Останкино произвели на него впечатление некого сюрреализма.

В прямом эфире мурманский депутат оппонировал скептикам, которые считают, что опасность коронавируса сильно преувеличена и принимаемые меры предосторожности нанесут непоправимый ущерб экономике страны.

По мнению Алексея Веллера, лучше в данной ситуации перестраховаться и сделать выбор в пользу человеческих жизней, а все остальное поправимо.

«Возможно, сегодняшние меры неадекватны сегодняшней ситуации, но вполне вероятно, они адекватны потенциальной ситуации - приоритет человеческая жизнь. Сегодня надо перебдеть, - говорит депутат Госдуму Алексей Веллер. - Я понимаю, будет тяжело, но во главе угла встала человеческая жизнь».