Лучше учиться быть мамой - Дмитрий Смирнов

Представитель РПЦ заявил, что школьное образование бесполезно для девочек, мол, в школу ходить не нужно, лучше учиться быть мамой, в будущем конечно.

Широко известный своими неоднозначными высказываниями священник Дмитрий Смирнов поддержал решение одной из прихожанок не отправлять дочь в первый класс, добавив, что важнее научить девочку ухаживать за младенцем, а не заново учиться писать и читать.

Ранее батюшка называл гражданских жён «бесплатными проститутками».

Редакция «Арктик-ТВ» решила поинтересоваться у жителей Мурманска, поддерживают ли они инициативу представителя церкви?