Лучше всех в волейбол играют студенты МГТУ и девушки из МАГУ

В Мурманске состоялся традиционный турнир по волейболу среди студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Новички и фавориты - все они сражались между собой за звание чемпиона.

Участниками турнира по волейболу среди студентов стали и юноши, и девушки. Фаворитами в этом году называют арктический университет и высшую мореходку. Всего же команд-участниц 4 – кроме МАГУ И МГТУ в событии принимают участие гости из Мончегорска - представители колледжа физической культуры и спорта, а также студенты филиала Московского гуманитарно-экономического университета.

- Мероприятие очень востребовано, потому что мы видим, что у нас принимают участие команды, как юношей, так и девушек, - отмечает Дмитрий Шаповалов, методист регионального Центра физического воспитания и оздоровления детей. - От каждой образовательной организации выставлено по команде. Спрос есть на это мероприятие, молодёжь с радостью в нём принимает участие.

Цель соревнований - привлечение студентов к регулярным занятиям спортом и физической культурой. Для них волейбол - это не просто вид спорта, а возможность хорошо развить свою физическую форму и с пользой провести свободное от учебы время.

По результатам турнира чемпионами среди мужских команд были признаны студенты МГТУ. Ну, а среди девушек победу одержала команда МАГУ.