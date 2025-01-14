День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.25 19:30
Лучшее лекарство от болезней – это профилактика здоровья
За прошлый год в регионе диспансеризацию прошли более 487 тысяч северян.
Профилактические медосмотры и диспансеризация проводятся бесплатно в рамках ОМС в поликлинике по месту прикрепления и направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и коррекцию факторов риска их развития.
В Мурманской области возможностью проверить состояние своего здоровья воспользовались как взрослые, так и юные северяне. Кроме того, 47 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию, 25 тысяч направлены на второй этап.
Всего в прошлом году при осмотрах впервые выявлено около 11 тысяч заболеваний, в том числе: болезни системы кровообращения; органов пищеварения; сахарный диабет; болезни органов дыхания; злокачественные новообразования.
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