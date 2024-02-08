Лучшее время купить одежду скандинавских брендов
На «Норвежской выставке» представлена высокотехнологичная и качественная верхняя одежда от европейских производителей. Основная часть ассортимента — тёплые зимние «Аляски» норвежского бренда «Bjorn Larsen». Сегодня это настоящий хит продаж. Размерный ряд от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда, поэтому сейчас лучшее время купить норвежские вещи.
Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».
Кроме цены и дизайна людей привлекает качество материалов, произведенных по современным технологиям. Они отлично подходят для суровой русской зимы.
Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Это демисезонная куртка от компании «Volpe dorate». Она на верблюжьей шерсти. Снаружи материал артиктэк. Эта модель совсем не промокает и не продувается. Можно спокойно выходить и в дождь, и в ветер, и в снег. Ей всё нипочём. Модель средней длины, но прикрывает всё. При этом она не сильно длинная. В ней удобно будет и в машине, и на улице пешком ходить. Куртка имеет огромное количество карманов - мечта любого мужчины».
Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Куртки тёплые, красивые удобные, в них очень хорошо».
На этой неделе по 11 февраля включительно норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена на «Норвежской выставке в Мурманске по адресам: проспект Героев-североморцев, 45; проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», второй этаж, справа от отдела «Мои документы») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж).
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