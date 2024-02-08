Лучшее время купить одежду скандинавских брендов

В Мурманске последние три дня работает «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп», на которой представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов. Завершается финальная недельная распродажа, которая закончится 11 февраля включительно.

На «Норвежской выставке» представлена высокотехнологичная и качественная верхняя одежда от европейских производителей. Основная часть ассортимента — тёплые зимние «Аляски» норвежского бренда «Bjorn Larsen». Сегодня это настоящий хит продаж. Размерный ряд от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда, поэтому сейчас лучшее время купить норвежские вещи.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Кроме цены и дизайна людей привлекает качество материалов, произведенных по современным технологиям. Они отлично подходят для суровой русской зимы.

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Это демисезонная куртка от компании «Volpe dorate». Она на верблюжьей шерсти. Снаружи материал артиктэк. Эта модель совсем не промокает и не продувается. Можно спокойно выходить и в дождь, и в ветер, и в снег. Ей всё нипочём. Модель средней длины, но прикрывает всё. При этом она не сильно длинная. В ней удобно будет и в машине, и на улице пешком ходить. Куртка имеет огромное количество карманов - мечта любого мужчины».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Куртки тёплые, красивые удобные, в них очень хорошо».

На этой неделе по 11 февраля включительно норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена на «Норвежской выставке в Мурманске по адресам: проспект Героев-североморцев, 45; проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», второй этаж, справа от отдела «Мои документы») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж).

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