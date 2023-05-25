«Лучшее звено» - только для самых опытных огнеборцев

В ЗАТО Видяево десять команд газодымозащитной службы региона встретились лицом к лицу, чтобы побороться за право называться «Лучшим звеном».

Работа нередко ставит огнеборцев в такие условия, когда тушение огня проходит на грани борьбы за собственную жизнь: аномально высокие температуры, нулевую видимость и токсичность горящих веществ способны преодолеть только настоящие профессионалы своего дела.

В звено газодымозащитной службы допускаются самые сильные морально и физически люди, отмечают организаторы соревнований в Видяево.

Для каждого участника развернулась жаркая борьба с огненной стихией -тяжёлая экипировка, дымокамера с нулевая видимостью, поиски и эвакуация пострадавших с высоты 4-го этажа, ликвидация очага пожара и вскрытие конструкций, когда счёт идёт на доли секунды. А под конец - огневая полоса психологической подготовки пожарных.

По итогам испытаний все призовые места заняли команды Специального управления №48 МЧС России.