Лучшие дошли до «Олимпа»

В Мурманске вручили губернаторские премии одаренным детям и молодёжи. На торжественной церемонии собрались около ста школьников и студентов со всего региона, а пятеро - получили престижную премию «Олимп».

Талантливые спортсмены, художники, общественники, исследователи. Сто лучших школьников и студентов со всей области по итогам 2016-2017 учебного года получают премию губернатора. Мурманчанка Ёна Тян защищает честь региона на татами. Девушка польщена, что её заметили, обещает и дальше стремиться к победам.

Премии губернатора для одаренной молодёжи вручаются ежегодно, начиная с 1993 года. Награду присуждают за серьёзные успехи в учебе, спорте, творческой или общественной деятельности. Лауреатам положено и денежное поощрение, в размере 18,5 тысячи рублей. А пятеро человек удостоили самой престижной премии «Олимп» в размере 50 тысяч рублей. Один из победителей - школьник из Кировска Евгений Михайлов

Женя вместе с научным руководителем разработал систему дистанционного управления и внедрил её в робот-снегоуборщик. С этим проектом он занял третье место на научных соревнованиях в Китае. А благодаря денежному призу, он теперь сможет посетить исследовательскую конференцию в США.

В рамках мероприятия наградили лауреатов и литературной премии имени Баёва-Подстаницкого. Студентка Руслана из Мончегорска уже второй год получает почётную награду