Лучшие газодымозащитники оказались в ЗАТО г. Североморск

Скорость и точность сотрудников пожарной охраны важны для спасения жизней в экстренной ситуации. А проверить свои силы специалисты МЧС могли на открытом конкурсе на звание «Лучший газодымозащитник».

Участникам профессиональных соревнований предстояло пройти три этапа конкурса, во время которых показать свою физическую подготовку, а также умение быстро и эффективно работать в условиях экстремальных нагрузок.

Первая часть соревнований была направлена на скорость и ловкость, во второй – силу и выносливость, а третья проверяла знания правил эвакуации пострадавших.

В командном зачёте 1-е место заняли сотрудники Специального управления федеральной противопожарной службы №48 из Североморска. В личном зачёте победу одержал Максим Акмазиков.