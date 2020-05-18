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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.05.20 19:30

Лучшие морпехи Северного флота готовятся к «Морскому десанту» и «Снайперскому рубежу»

Конкурсы профессионального мастерства состоятся во время Армейских международных игр 2020 года. На всеармейских соревнованиях от Северного флота выступят самые подготовленные бойцы, прошедшие отборочные этапы.

Сейчас на полигоне военные проходят полосу препятствий. Экипажи боевых машин, которые выступят в дисциплине «Морской десант» отрабатывают вождение и стрельбы по мишеням, имитирующим технику противника. В то же время снайперы отрабатывают стрельбу из СВД, совершенствуют навыки маскировки, оборудования огневых позиций, определения и быстрого уничтожения целей среди войск противника. Всего Северный флот на всеармейские игры планирует выставить 20 команд.

Александр Толпышев, тренер команды взвода морского десанта Северного флота: «Отборочный этап у нас проходил в составе бригады. С каждого подразделения выбиралось определённое количество человек, из 150, например, мы выбирали наиболее подготовленных, которые наиболее показали себя стремлением, своими морально-психологическими качествами, физическими качествами, медицинским осмотром. 32 человека, 24 - это основной личный состав и 8 - запасной. Сейчас продолжаем подготовку».

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