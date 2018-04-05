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День за днём с «Арктик-ТВ»05.04.18 19:30

Лучшие пилоты квадрокоптеров вышли на лёд

В районе озера Среднего в областном центре состоялись соревнования МЧС по мастерству управления беспилотными воздушными судами. Если сказать проще, спасатели боролись за звание лучших пилотов квадрокоптера.

При поисковых операциях, в которых спасателям приходится прибегать к воздушной разведке, мало кто из специалистов МЧС будет работать на скорость, в этом случае гораздо важнее  качество и результат, но и тянуть с настройкой и запуском  беспилотников, как минимум, не профессионально. Поэтому сегодня команды спасателей на скорость собирают коптеры и запускают их в небо.

Но до того, как приступить к практическим соревнованиям, расчёты беспилотных авиационных систем регионального МЧС, а именно так официально называют спасателей умеющих обращаться с  джойстиком системы радиоуправления летальным аппаратом, склонив головы над партами, отвечали  на вопросы теоритического задания.

Квадрокоптеры -  тренд последних лет, чтобы получить красивые кадры их используют  видеооператоры и фотографы, а любители гаджетов устраивают на этих устройствах настоящие гонки с препятствиями. А выглядят такие турниры не менее зрелищно, чем формульные или раллийные заезды из мира автоспорта.

У спасателей задачи не такие творческие и экстремальные, но куда более функциональные и важные. Им надо с воздуха  обследовать место происшествия, например, пожар или зону разрушений  после взрыва. Но во время этих соревнований задача была проще - найти потерявшихся в лесу людей. «Надо было участникам соревнований обеспечить вылет к условному пострадавшему, его фиксирование и обеспечить обратный полёт коптера, - поясняет Ярослав Комарницкий, государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». - На обратном пути будет производиться полёт с помощью змейки, которая будет состоять не менее чем из 10 элементов.

С высоты птичьего полета люди  на белом снегу выглядят как хорошо заметные чёрные точки. А вот летом искать заблудившихся за городом грибников, туристов или рыболовов гораздо сложнее. Ведь нередко одеваются любители отдыха на природе в камуфляж, что, по словам спасателей, порой сводит все усилия спасателей на нет. 

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