Лучшие рукописные книги жителей Александровска отправятся на Международный конкурс

54 оригинальных и неповторимых книг, над созданием которых трудилось почти 200 авторов и сорок семей, поучаствовали в традиционном конкурсе рукописной книги. В ЗАТО Александровск подвели итоги муниципального этапа конкурса книжных дел мастеров.

В этом году одной из самых популярных по числу заявок конкурса рукописных книг стала номинация, посвященная 75-летию Победы. Второе место в этой тематической нише заняла работа семьи Лискевич. В процессе создания произведения они убедилась, что случайных людей на войне не было, каждый из её участников - герой.

Семья Лискевич, призёры конкурса «Детской и семейной рукописной книги», г. Снежногорск: «Мы написали книгу о том, как дети воспринимают вклад каждого народа в Победу. Указали, что кто-то непосредственно в боевых действиях принимал участие, кто-то в тылу изготавливал танки, оружие, оказывали медпомощь. Старались каждому из этих людей сказать большое спасибо за то, что у нас сейчас мир в стране».

Эту книгу и ещё две, как самые оригинальные, отметили спецпризами судоремонтного завода «Нерпа». За 26 лет, что существует конкурс «Детской и семейной рукописной книги» несколько номинаций остаются неизменными: «О родном крае», «О скандинавских странах-соседях».

О мифических существах – троллях, популярных в Норвегии и Швеции, рассказа в своей книге жительница Снежногорска Александра Максимова. Причём сначала родился кукольный образ забавного персонажа и только потом его литературное воплощение.

Александра Максимова, победительница конкурса «Детской и семейной рукописной книги», г. Снежногорск: «Тут очень много всего: это и паста для лепки: его руки, всё лицо – это паста для лепки; трава из шпатлёвки, это губка, это веточки от винограда».

Обратились авторы и к коренным народам Кольского Севера. О том, чем помимо оленеводства и рыбалки занимались саамы, в своей книге рассказала юная писательница Эвелина Гарипова.

Эвелина Гарипова, призёр конкурса «Детской и семейной рукописной книги», г. Снежногорск: «Для саамов бубен нужен для того, чтобы вызывать духов».

Очевидно, что в каждую такую книгу вложено тепло человеческой души. Оттого оценить более полусотни неповторимых произведений жюри было невероятно сложно. В каждой номинации определили победителей. После объявления результатов муниципального этапа, каждый экземпляр книги отправится в Мурманск для участия в Международном конкурсе «Рукописной книги».