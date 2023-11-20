Лучшие шеф-повара России провели мастер-класс для коллег из ведущих ресторанов Мурманской области

Встреча состоялась на территории панорамного комплекса «Плато» в Кировске.

Шеф-повара из Москвы Владимир Мухин и Анатолий Казаков поделились своими секретами с 11 коллегами из популярных ресторанов Мурманской области, расположенных в Кировске, Полярных Зорях, Териберке и столице региона – Мурманске. Оба ресторана, кухни которых возглавляют российские «звёзды» кулинарии, приехавшие в Хибины, в 2022 году были удостоены звезд «Michelin».

Алексей Ермаков, участник мастер-класса, г. Полярные Зори: «Впечатление позитивное».

Элла Потужняя, бренд-шеф, г. Мурманск: «Очень интересны новые сочетания вкусов… Невероятно вкусно и интересно».

Мастер-класс состоялся в уникальном панорамном ресторанном комплексе «Плато», расположенном на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр в Кировске, который был открыт в 2021 году.

Владимир Мухин, шеф-повар ресторана «White Rabbit», г. Москва: «Очень дружелюбная команда… По-моему, это великолепно».

Анатолий Казаков, шеф-повар ресторана «Selfie», г. Москва: «Отличный ресторан».

Встречи с именитыми поварами в Заполярье организуют регулярно, мастер-классы проводят как для действующих специалистов из сферы общепита, так и студентов колледжей. В тренде, конечно, проект «Арктическая кухня».