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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.25 19:30

Лучшие спортсмены из силовых структур всех областей нашей страны собрались в Мурманске для участия в масштабных Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Динамо»

На территории Долины Уюта состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований общества «Динамо», которые проводятся в Мурманской области впервые.

Участники – сотрудники силовых структур. Программа испытаний рассчитана на 4 дня: лыжные гонки свободным и классическим стилями, стрельба из боевого оружия и смешанная эстафета.

Алексей Веселовский, председатель общества «Динамо» по Мурманской области, генерал-майор полиции: «Более 29 регионов представлено, также впервые прибыло шесть команд, представляющих органы исполнительной власти на федеральном уровне. Действительно по линии «Динамо» это очень масштабное мероприятие и нам очень почётно принимать его в городе-герое Мурманске - столице Арктики. Тем более в год очень знаковой даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне».

На трассу выйдут более 200 спортсменов. Среди них заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, олимпийские призёры и призёры чемпионатов мира.

Игорь Синодеев, старший офицер отдела военно-прикладных и служебно- прикладных видов спорта спортивного комитета Росгвардии: «Большая часть ребят у нас является действующими членами сборной команды страны по лыжным гонкам. Параллельно будет проходить двоеборье. Ребята готовы, находились здесь на сборах, местная Росгвардия оказала помощь в подготовке, максимально создала все условия для подготовки. А победит, как говорится, сильнейший».

Подготовка к соревнованиям проходит в течение всего сезона, а некоторые для этого даже приехали в Мурманск раньше, чтобы пройти адаптацию к климату.

Александр Уткин, участник соревнований, команда «УФСИН России»: «Мурманск нас встречает интересной погодой - давно такого снега не видели. У нас в Центральном регионе давно снег растаял, многие спортсмены, я знаю, готовились на лыжероллерах. Тем не менее все готовы сражаться, все в боевой готовности».

Первыми на лыжню вышли девушки, которые преодолели дистанцию в 5 км классическим стилем, а мужчины – 10 км. Следующий день соревнований продолжится в тире, где будут определены лучшие в стрельбе из пистолета Макарова.

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