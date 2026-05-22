Лучшие юные спортсменки Мурманской области начали усиленные занятия в профильной смене «Синтез движения – физиология и хореография в гимнастике»

Сейчас девушки оттачивают навыки и слушают лекции под руководством сильных тренеров и педагогов.

Профильная смена по художественной гимнастике объединила 40 спортсменок по художественной гимнастике от 11 до 14 лет. Девушки юные, но у каждой есть пример, на кого равняться, и большие амбиции в одном из красивейших видов спорта.

Интенсив – не простые тренировки, программа рассчитана на подготовку будущего спортивного резерва сборной команды России.

Наталья Найденова, президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области: «Такие мастер-классы очень важны … Они позволяют развивать морально-волевые качества, которые сейчас очень необходимы в нашей стране».

Именно этот красивый спорт заработал славу одного из самых напряжённых видов спорта. При оценке каждое движение и элемент тщательно отслеживаются, кроме того, судьи строго смотрят не только на техничность, но и на артистизм. Поэтому спортивная смена направлена на всестороннее развитие девушек, чтобы вложить в них как можно больше знаний.

Впечатляет тренерский состав, а также приглашенные специалисты. Среди них мастера спорта международного класса, призёры и победители всероссийских и международных чемпионатов, кандидаты наук из университетов.

Программа совместила в себе несколько важных в гимнастике направлений: специальную физическую подготовку – работа с предметами, хореографию – развитие ритма, грации и музыкальности, а также физиологию, где спортсменки изучают анатомию, как правильно выбирать нагрузку и восстанавливаться. Кроме того, для участниц организована культурная программа для всестороннего развития и качественного отдыха от тренировок.

Алиса Очеретяная, гимнастка: «Мне очень нравятся эти сборы».

Интенсив рассчитан на 6 дней, всё на полном обеспечении Центра выявления и поддержки одарённых детей «Полярная звезда».

Ксения Тимофеева, руководитель Центра выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда»: «У нас есть и иногородние девочки. Всё проходит за счёт государства и «Полярной звезды».

Если не будет здоровья, то не будет и результата – правило, которое работает в любом спорте. Поэтому тренировки в этой смене дополнены клиническим скринингом на базе детской городской поликлиники. Гимнастки прошли обследование и получили рекомендации по питанию и нагрузкам.

