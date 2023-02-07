Лучшие за стойкой! В Мурманске провели шестой городской турнир среди барменов «Северное сияние»

В этом году показать своё мастерство решили молодые специалисты, а корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова поддерживала участников и сняла об этом видеосюжет.

Большой Лебовски, герой легендарной ленты братьев Коэн, любил коктейль «Белый русский», а «Космополитен» стал главным напитком популярного сериала «Секс в большом городе». Классика вечна, но на все времена своя мода. Сейчас гости заведений предпочитают авторские коктейли. И наши бармены без труда могут их создать.

Дмитрий Ступень, судья конкурса барменов «Северное сияние»: «Я до сих пор работаю в заведениях. У нас работает очень много талантливых ребят, которые давно за стойкой. К сожалению, хотелось бы побольше видеть молодых ребят, которые приходят в бар. Молодежь сейчас не очень активно интересуется данной профессией».

Андрей Венков, организатор конкурса барменов «Северное сияние»: «Вспомним локдаун, который был. Поэтому профессия бармена не настолько сейчас популярна, потому что сфера общепита не самая защищенная оказалась. Ребята думают, быть барменами или нет. Но в то же время, ребята, которые приходят, у них горят глаза».

Поучаствовать в конкурсе решили шестеро молодых и талантливых барменов. Оценивали их работу судьи по нескольким критериям: техника выполнения, вкус напитков и гастрономическое сопровождение. Каждый в жюри – опытный специалист в этой сфере и, несмотря на то что перед ними выступают коллеги, оценивают своих по всей строгости.

Джан Сеферов, судья конкурса барменов «Северное сияние»: «Будем смотреть, из чего состоит коктейль, какие ингредиенты туда входят. Сочетание разных компонентов, какой вкус даёт. И самое главное, какое послевкусие. Честно сказать, когда я оцениваю ребят, я не смотрю, свои они или не свои. Я сосредотачиваюсь на коктейле и не смотрю, кто участвует. Пробую и ставлю оценку».

Иван Гориславский, судья конкурса барменов «Северное сияние»: «Мы больше работаем со вкусом в нашем веке. И в эти годы, наверное, все основывается не на том, что к чему подходит, а на передаче. Как обработать продукт, как из него максимум достать и так далее, что лучше зайдет: десерт или простая классическая закуска».

На выступлении бармены не только удивляли судей настойкой собственного приготовления, но и готовили авторский коктейль на её основе, а также угощали гастрономией к напитку. Всё это они создавали из северных продуктов. Например, 19-летний Эрнест, который представил настойку и коктейль «Клаудберри» на чашелистнике морошки.

Эрнест Бадретдинов, бармен: «Подумал, слишком банально будет делать именно на морошке. Пытался повторить вкус горечи и терпкости. Конечно, участие тоже будет здорово, но хотелось бы в первый раз и победить».

Волнение – главный противник на выступлении, поэтому надо сохранять спокойствие и позитивный настрой. Егор Шевченко уверен в своих силах. У него есть маленький секрет – представить, что просто готовишь заказ для гостя, а не судей. Свою презентацию он назвал «Форест Дримс».

Егор Шевченко, бармен: «Была такая ситуация, я болел, а лечился вареньем из сосновых шишек. И подумал, почему не сделать настойку на нём».

Так как все участники – молодые специалисты, их глаза горят, а руки делают. Полёт фантазии кажется неисчерпаем, а интерес к общению, знакомству с людьми привлекает их в данной профессии.

Андрей Черемисин, бармен: «Где-то год работал в общепите, но постоянно менял роли от официанта до повара - не мог себя найти. А потом попробовал себя за баром и понял, что это моё».

Несмотря на конкуренцию, все участники подбадривали друг друга. Однако, победитель мог быть только один. И им после долгих судейский обсуждений стал Эрнест Бадретдинов. Он завоевал не только кубок чемпиона, но и денежный приз, а также обучение в школе барменов Романа Торощина в Москве.